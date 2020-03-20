Финансы
Российская газетаБанк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, не стал менять ключевую ставку на сегодняшнем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике. Она осталась на текущем уровне 6% годовых.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъ20 марта в 17:48
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Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ
ТАСС20 марта в 09:33
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Комментарии
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SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности
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Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Футбол
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Бывшая баскетболистка Катерина Кейру, супруга защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, прокомментировала слухи о примирении с футболистом.
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Энергетика
Цены на нефть на открытии обвалились на 8-9%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Армия и оружие
На Украине катера «Кентавр» назвали достойным ответом ВМС России
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Общество
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Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом
Полузащитник клуба «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни вернулся в Китай, где прошёл проверку на заражение коронавирусом.
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Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
Футбол
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рад, что игрок "Сочи" Александр Кокорин хочет вернуться в состав национальной команды.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии
Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
Экономика
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Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Наука
Французские врачи заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса
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Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году
С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Армия и оружие
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Здоровье
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Футбол
Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.