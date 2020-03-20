с чего всё началось

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, не стал менять ключевую ставку на сегодняшнем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике. Она осталась на текущем уровне 6% годовых.

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Общество В Минздраве Украины сообщили о 81 новом подозрении на COVID-19 Киев, 22 марта 2020, 15:26 — REGNUM По состоянию на утро 22 марта в украинский центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на заражение вирусом COVID-19, сообщает 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Политика Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Экономика С операторов соберут на 5G Плату от использования частот предложили направить на их расчистку Минкомсвязь предлагает направить доходы государства от платы сотовых операторов за использование радиочастотного спектра, которые сейчас растворяются в бюджете, на конверсию частот для запуска 5G.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Происшествия SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").

Общество Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.

Здоровье Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Спорт МОК примет решение о проведении Олимпиады-2020 через месяц Окончательное решение о проведении в 2020 году Олимпиады в Токио будет принято не ранее чем через четыре недели.

Футбол Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом Полузащитник клуба «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни вернулся в Китай, где прошёл проверку на заражение коронавирусом.

Общество Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».

Политика В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.