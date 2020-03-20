Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, не стал менять ключевую ставку на сегодняшнем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике. Она осталась на текущем уровне 6% годовых.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом
 Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.
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РИА Новостивчера в 01:00

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

Саминвестор20 марта в 06:51
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Комментарии

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Киев, 22 марта 2020, 15:26 — REGNUM По состоянию на утро 22 марта в украинский центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на заражение вирусом COVID-19, сообщает 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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С операторов соберут на 5G

Плату от использования частот предложили направить на их расчистку Минкомсвязь предлагает направить доходы государства от платы сотовых операторов за использование радиочастотного спектра, которые сейчас растворяются в бюджете, на конверсию частот для запуска 5G.
Коммерсантъ 18:24
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru 20 марта в 04:59
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Интерфакс вчера в 11:12
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
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SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
РИА Новости 16:54
Происшествия

Число заражённых коронавирусом на Украине возросло до 73

За сутки на территории Украины выявлено 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
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Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
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Футбол

Кейру отреагировала на слухи о примирении с футболистом Новосельцевым

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру, супруга защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, прокомментировала слухи о примирении с футболистом.
Sport24.ru 12:14
Спорт

МОК примет решение о проведении Олимпиады-2020 через месяц

Окончательное решение о проведении в 2020 году Олимпиады в Токио будет принято не ранее чем через четыре недели.
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Энергетика

Цены на нефть на открытии обвалились на 8-9%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
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Армия и оружие

На Украине катера «Кентавр» назвали достойным ответом ВМС России

Украинские катера "Кентавр" - достойный ответ десантным кораблям Черноморского флота России, заявили в Минобороны Украины.
Газета.Ru 08:11
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек

За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651, сообщает ТАСС.
Москва 24 13:44
Футбол

Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Полузащитник клуба «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни вернулся в Китай, где прошёл проверку на заражение коронавирусом.
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Общество

Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок

Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
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Футбол

Черчесов ответил на вопрос о будущем Кокорина в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рад, что игрок "Сочи" Александр Кокорин хочет вернуться в состав национальной команды.
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В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
РБК 16:43
Экономика

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
RT на русском 17:53
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Наука

Французские врачи заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против коронавируса.
Naked Science 15:39
Энергетика

Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году

С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Forbes вчера в 02:47
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец вчера в 17:36
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

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Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
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