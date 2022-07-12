Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось весной, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
В минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли и 11 получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Шахтерского района, где находились активисты "Молодой Республики".
Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
"Наверно, зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу", - сказал Фадеев журналистам.
Подогрев руля стоит 10 долларов в месяц, адаптивный дальний свет – 8,5 долларов, встроенный видеорегистратор – 11 долларов, а CarPlay для беспроводной синхронизации со смартфоном и функцию IconicSounds Sport (воспроизводит звук двигателя через динамики аудиосистемы) можно купить только единоразово за 308 и 139 долларов соответственно.