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Банк России отмечает признаки стабилизации экономики РФ

Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось весной, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
Интерфакс
На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.
РИА Новости
Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%.
РИА Новости
В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает удар на фоне санкционного давления.
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Центробанк: российская экономика стабилизируется быстрее прогнозируемых темпов
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ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике
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ТАСС09:03
В ЦБ заявили о наличии признаков стабилизации экономики России
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ЦБ РФ увидел признаки стабилизации в российской экономике
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В Банке России считают, что уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации в экономике
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