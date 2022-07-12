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Банк России отмечает признаки стабилизации экономики РФ

Последний прогноз Минэкономразвития предполагает спад российского ВВП на 7,8% в 2022 году.
ТАСС
Банк России ожидает спада экономики по итогам текущего года на уровне 8-10%, но на заседании 22 июля регулятор может скорректировать свой прогноз.
ТАСС
На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.
РИА Новости
В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает удар на фоне санкционного давления.
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Центробанк: российская экономика стабилизируется быстрее прогнозируемых темпов
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