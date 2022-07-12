Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось весной, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
Минэкономразвития РФ прогнозирует темпы спада ВВП РФ в текущем году в 7,8%, однако глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что министерство готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике РФ в лучшую сторону.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у Запада.
Страны НАТО и Евросоюза намерены улучшить отслеживание поставленных на Украину вооружений из-за опасений в его попадании на черный рынок в Европе, поскольку местоположение оружия после пересечения украинской границы сейчас западным странам неизвестно.
Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле "Наука" Международной космической станции, написал в Telegram глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел на территории проведения СВО в Запорожской области, он не пострадал, сообщил во вторник источник ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.
"Возможность введения обязательной маркировки для пивной продукции прорабатывается с участием пивоваренных компаний с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения", - сообщили в аппарате.