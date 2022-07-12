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Банк России отмечает признаки стабилизации экономики РФ

Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось весной, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
Интерфакс
На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.
РИА Новости
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями.
РИА Новости
Минэкономразвития РФ прогнозирует темпы спада ВВП РФ в текущем году в 7,8%, однако глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что министерство готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике РФ в лучшую сторону.
РИА Новости

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