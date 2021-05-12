Сычев рассказал, что теперь вместо обработки большого количества клиентов банков с относительно небольшими суммами мошенники обратили внимание на более точечное воздействие, в ходе которого можно украсть большую сумму.

С чего всё началось «Сбор данных из соцсетей дает больше возможностей, чем утечка из банка» В Центробанке надеются, что уже со следующего года россияне смогут защищать свои счета от мошенников, добровольно отказываясь от ряда онлайн-операций. Известия 17:01