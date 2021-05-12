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Экономика

Банк России отмечает возросший интерес мошенников к депозитным счетам

Сычев рассказал, что теперь вместо обработки большого количества клиентов банков с относительно небольшими суммами мошенники обратили внимание на более точечное воздействие, в ходе которого можно украсть большую сумму.В источнике
Центральная Служба Новостей
Телеканал 360°
Аргументы и Факты
Zaim.com
Deita.ru

С чего всё началось

«Сбор данных из соцсетей дает больше возможностей, чем утечка из банка»

В Центробанке надеются, что уже со следующего года россияне смогут защищать свои счета от мошенников, добровольно отказываясь от ряда онлайн-операций.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил о новой схеме телефонных мошенников

Компания06:55

ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников

ТАСС02:41

Банк России отмечает возросший интерес мошенников к депозитным счетам

Финансовая газета05:34

Мошенники переключились на выманивание у россиян крупных сумм

Телеканал 360°05:32

Крадут сразу много: мошенники переключились на новую схему обмана

Deita.ru03:15

Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Центральная Служба Новостей03:01

Центробанк сообщил о новой схеме телефонного мошенничества

Аргументы и Факты05:44
Интересное

Коронавирус вызывает нарушения в работе мозга у примерно половины пациентов

Медики проследили за влиянием тяжелых форм коронавирусной инфекции на работу мозга свыше 3 тыс. носителей SARS-CoV-2 и обнаружили, что вирус вызывал легкие или тяжелые нарушения в функционировании нервной системы у примерно 50% пациентов.
ТАСС Наука 05:20

Путин заменил слово в речи на параде Победы и вызвал бурную реакцию британцев

Публикация была посвящена речи президента Российской Федерации Владимира Путина, произнесенной им на параде Победы в честь 76 годовщины Победы Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками.
FBM.ruвчера в 09:26