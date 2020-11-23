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Банк России отменил проект по созданию базы компьютеров и смартфонов банковских клиентов

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Банк России принял решение прекратить разработку сервиса анализа компьютеров и смартфонов юридических лиц, являющихся клиентами банков. Этот сервис должен был помочь выявлять сомнительные операции, но реализацию проекта признали нерациональной. Об этом сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ закрыл проект по созданию единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц

Представитель АФТ сообщил РБК, что результаты пилотирования были направлены в Банк России. Что хотел сделать ЦБ В единой базе ЦБ планировал собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты-юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
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ЦБ не будет создавать единую базу смартфонов и компьютеров

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Forbes

РБК: ЦБ отказался от проекта единой базы компьютеров и смартфонов

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ИА Красная Весна

Центробанк отказался от создания единой базы компьютеров и смартфонов

ИА Красная Весна02:19
Коммерсантъ

ЦБ закрыл проект по созданию базы компьютеров и смартфонов юрлиц

Коммерсантъ23:32
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ЦБ отказался от создания единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц

Говорит Москва22:51
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ЦБ закрыл проект по созданию единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц

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