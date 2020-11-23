Представитель АФТ сообщил РБК, что результаты пилотирования были направлены в Банк России. Что хотел сделать ЦБ В единой базе ЦБ планировал собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты-юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.

РБК 22:00