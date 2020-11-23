Банк России отменил проект по созданию базы компьютеров и смартфонов банковских клиентов
Банк России принял решение прекратить разработку сервиса анализа компьютеров и смартфонов юридических лиц, являющихся клиентами банков. Этот сервис должен был помочь выявлять сомнительные операции, но реализацию проекта признали нерациональной. Об этом сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
ЦБ закрыл проект по созданию единой базы компьютеров и смартфонов юрлиц
Представитель АФТ сообщил РБК, что результаты пилотирования были направлены в Банк России. Что хотел сделать ЦБ В единой базе ЦБ планировал собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты-юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК22:00
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