Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
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