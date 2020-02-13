Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

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