Экономика
Российская газетаБанк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона
Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
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Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Политика
Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.
Происшествия
Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты давал ей опасные БАДы во время брака
Известная певица Лолита заявила, что ее бывший муж, тренер Дмитрий Иванов давал ей опасные биологически активные добавки (БАДы), когда они были в браке.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Музыка
Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Общество
Сотрудникам ГИБДД могут разрешить аннулировать результаты техосмотра
Российский Минтранс разработал изменения в правила прохождения техосмотра и хочет наделить сотрудников ГИБДД правом аннулировать результаты технического осмотра автомобилей, если они были незаконными.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу принял закон о минимальном размере оплаты труды, который установлен на уровне 6065 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Киберспорт
Объявлена официальная дата выхода новой Half-Life
Компания Valve объявила официальную дату выхода новой Half-Life. Напомним, это будет шутер от первого лица для виртуальной реальности.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Шоу-бизнес
Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк расскажет Малахову её дочь
Родные Анастасии с первого дня выбрали политику молчания и не комментируют ее состояние, чем лишь порождают многочисленные слухи Андрей Малахов предложил старшей дочери Анастасии Анне принять участие в шоу и рассказать о состоянии актрисы, об этом сообщает "Экономика сегодня".
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Армия и оружие
Названы внешние отличия Ту-160М от Ту-160
В результате сравнительного анализа, автор материала выяснил, что в отличие от Ту-60, модернизированный «Белый Лебедь» не оснащен оптико-электронным прицелом ОПБ-15Т «Гроза», который в базовой версии находился в передней части.
Происшествия
Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово»
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.