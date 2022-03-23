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Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения до 18,3%

Инфляционные ожидания населения и российских предприятий в марте существенно выросли, говорится в комментарии Банка России.
Интерфакс
Оценка инфляционных ожиданий на три года вперед в марте составила 8%, что соответствует наиболее низким уровням ожиданий, наблюдавшимся в 2018 - 2019 годах, когда фактическая инфляция была вблизи 4% или ниже.
Интерфакс
Ценовые ожидания предприятий, по данным проведенного Банком России мониторинга, в марте достигли максимальных значений за всю историю наблюдений с января 2000 года, отмечает ЦБ.
Финмаркет
Повышение ценовых ожиданий предприятия связывали в первую очередь с ослаблением рубля и ростом закупочных цен.
Finam.Ru

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