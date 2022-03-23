Оценка инфляционных ожиданий на три года вперед в марте составила 8%, что соответствует наиболее низким уровням ожиданий, наблюдавшимся в 2018 - 2019 годах, когда фактическая инфляция была вблизи 4% или ниже.
Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству сервиса видеохостинга YouTube с просьбой удалить размещенные на платформе видеозаписи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), выдававшим себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.