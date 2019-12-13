Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк") и Кранбанка (г. Иваново), говорится в сообщении регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13:07

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

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Deita.ru03:15

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