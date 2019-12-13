Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
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Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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