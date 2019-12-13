Экономика

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Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант09:57

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru08:15

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

ТАСС06:26

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК06:39

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости06:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру05:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service05:55
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:14, Россия
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