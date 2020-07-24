Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорождённый
RT на русском 07:05
Общество
В Киргизии объявили 30 июля днем траура по погибшим из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране 30 июля пройдет день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.
Газета.Ru 05:19
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Экономика
Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Игры
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 23 июля в 12:23
Общество
Писатель Владислав Крапивин госпитализирован в реанимацию с пневмонией
Православие и Мир 05:40
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Общество
В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина
В Алуште проводится проверка дельфинария "Акварель", где расчленили дельфина из-за отсутствия холодильника нужных размеров.
Газета.Ru 05:28
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
Здоровье
На Среднем Урале вводят новые меры борьбы с коронавирусом
В Свердловской области в августе начнут проводить химиопрофилактическую терапию пациентам, контактировавшим с зараженными COVID-19.
Уралинформбюро вчера в 09:13
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 09:22
Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Как сообщает ToDay News Ufa, в созвездии Дракона обнаружено очень редкое явление: это ультрафиолетовая вспышка, которая сопровождает взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia.
ToDay News Ufa вчера в 15:00
Политика
Зеленский вместе с президентом Швейцарии посетили Донбасс
Деловое.ТВ вчера в 04:12
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру вчера в 02:56
Авто
Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности
Концерн Volkswagen сообщил об отзыве в РФ 8 автомобилей Volkswagen Passat в кузове B5.
Новые автомобили вчера в 03:28
Космос
Запуск с Куру ракеты Ariane 5 перенесен с 28 на 31 июля
Корпорация Arianespace приняла решение перенести запуск ракеты Ariane 5 с тремя искусственными аппаратами на борту с 28 на 31 июля.
ТАСС 06:40
Общество
За сутки в Саратовской области выявили 98 случаев коронавируса
За прошедшие сутки еще у 98 человек в регионе лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 02:39
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Экономика
Российский автозавод обязали отчитываться перед США
Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 23 июля в 08:38
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Здоровье
Названы вызывающие внезапный инфаркт продукты
ToDay News Ufa 06:48