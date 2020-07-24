Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБКвчера в 05:26

Выплаты клиентам банка «Центрально-Азиатский» начнутся до 7 августа

РИА Новостивчера в 04:26

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ruвчера в 03:43

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.рувчера в 05:30

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфаксвчера в 03:32

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАССвчера в 02:16

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Serviceвчера в 03:41
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Происшествия

Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

Известия вчера в 12:08
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Экономика

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 вчера в 12:57
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат

Вестник вчера в 04:40
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Происшествия

Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
РБК вчера в 12:40
22
Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
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Авто

На автосалоне в Чэнду дебютировал седан Chery Arrizo Star

«Донор» достигал в длину 4 710 мм, ширина, высота и колесная база – 1 825, 1 490 и 2 670 мм соответственно. © autohome.com.cn Седан Chery Arrizo Star на автосалоне в Чэнду Информацию о моторе Chery Arrizo Star получить не удалось.
CarsWeek.ru вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
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Футбол

Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Авто

BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

В России спецсерия Dark Shadow Edition будет представлена 40-ка единицами 400-сильных дизельных модификаций M50d и 20-ю - 530-сильными бензиновыми X7 M50i.
Новые автомобили вчера в 11:10
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Игры

В Halo Infinite «Кольцо» может оказаться не единственным миром

REGNUM вчера в 15:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить Облака на замену де Хеа

Ранее сообщалось, что интерес к Облаку, контрактное соглашение которого с мадридским клубом рассчитано до 2023 года, также проявляет «Челси».
Чемпионат вчера в 19:59
Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
12
Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:55
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Общество

Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 11:11
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Общество

На время митингов в выходные Дегтярев улетит из Хабаровска в районы

ZAB.RU вчера в 10:48
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Политика

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов из России

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин объявил в пятницу, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение.
Взгляд.ру вчера в 17:32
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Здоровье

В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса

Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда вчера в 07:19
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Киберспорт

Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2

В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.
Dota2.ru вчера в 19:53
Политика

В Крыму спущен на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) на судостроительном заводе «Залив» в Крыму сегодня, 24 июля, спущен на воду малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон», построенный в интересах Черноморского флота.
Евразия Daily вчера в 07:47
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Здоровье

Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни

Evo-rus.com вчера в 10:07
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru 23 июля в 17:28
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Здоровье

Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, американские ученые не устают повторять постулат: коронавирус легче предотвратить, чем потом вылечиться от него.
Уфимские Заметки вчера в 14:50
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Единоборства

Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского

Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
CT news вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru вчера в 04:08
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Футбол

«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком

Игрок футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк принял решение уйти из команды.
CT news вчера в 09:07
Здоровье

Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса для организма

Коронавирус далеко не безобиден и имеет серьезные последствия в будущем. Перечислены долгосрочные проблемы для организма.
ToDay News Ufa вчера в 01:57
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Происшествия

Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17

Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза вчера в 05:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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