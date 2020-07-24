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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС02:16
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30
Газета.Ru

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ru03:43
Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26
Rambler News Service

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Service03:41
Известия

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известия01:56
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru11:51
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
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Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.
Lenta.ru14:40
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы11:28
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Суд закрыл дело против Зеленского из-за нарушений в декларации

Суд в Киеве закрыл административное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за несвоевременного внесения изменений в декларацию о доходах, передает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Аргументы и Факты15:50
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