Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Наука
Найден фермент, который помогает коронавирусу проникать в клетки
Как сообщает ToDay News Ufa, одна из главных черт коронавируса – способность незаметно попадать в клетки организма.
ToDay News Ufa вчера в 08:42
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
РИА Новости 10:49
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Футбол
«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России
Вести.Ru 12:00
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
News.ru 07:11
Общество
Американские ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс
Оптимальный секс длится 7-13 минут. Более 10 минут секса – это долгий половой акт.
Evo-rus.com 11:47
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации новой консоли Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале игровой приставки.
Live24 03:53
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59
Автоспорт
Ральф Шумахер не исключает перехода Себастьяна Феттеля в AlphaTauri
Бывший гонщик Формулы 1 и эксперт Sky Deutschland Ральф Шумахер выдвинул идею о возможном продолжении карьеры Себастьяна Феттеля в младшей команде Red Bull – AlphaTauri.
Autosport.com.ru 10:20
Происшествия
Задержана глава штаба Transparency International в Екатеринбурге
Уральский меридиан 09:02
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем 11:14
Футбол
Павел Погребняк не исключил, что завершит карьеру
Ранее стало известно, что 36-летний нападающий покинул «Урал». В настоящее время Погребняк является свободным агентом.
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Анджелина Джоли напугала фанатов худобой
Снимок актрисы появился в Сети и напугал фанатов, поскольку она стала ещё худее.
Актуальные Новости 02:37
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru вчера в 07:30
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами
В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения.
Известия вчера в 08:27
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Авто
Skoda обновила свои модели в России
У оставшихся четырех моделей 2021 модельного года появился новый руль.
Tvoe-avto.com 06:10
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47