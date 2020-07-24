Экономика
Discover24ЦБ РФ отозвал лицензии у двух российских банков
У Народного банка из Москвы отмечается наличие проблем со своевременной подачей и достоверностью данных о транзакциях. Кроме того, НБ уличен в проведении операций с платежными агентами, не являющимися резидентами РФ, по переводу денег физических лиц.
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Политика
Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
Политика
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов из России
Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин объявил в пятницу, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение.
Взгляд.ру 17:32
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:57
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
CT news вчера в 06:00
Игры
Новая Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X и PC
Piter.tv вчера в 13:47
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи
В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском 15:56
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Экономика
Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском вчера в 06:44
Происшествия
Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
Московский Комсомолец 16:39
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 07:30
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.
RT на русском 15:14
Гаджеты
Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Весна 04:37
Политика
Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом
Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» дал характеристику президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 12:30
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Коммерсантъ 03:22
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Общество
Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвестор 04:56
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook.
Известия 16:25
Наука
В Японии разрабатывают назальную вакцину от коронавируса
Актуальные Новости 09:44
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Общество
В Пензенской области смягчили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введенные ранее ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
РИА Новости 15:56
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Здоровье
В России не ждут вспышку коронавируса осенью
Россиянам не стоит опасаться второй волны коронавируса этой осенью.
URA.Ru вчера в 05:56
Политика
МИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая
США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю.
Газета.Ru 13:53
Происшествия
Водитель и пассажир-подросток погибли при ДТП в Липецкой области
Автомобиль Subaru Impreza совершил столкновение со столбом. 19-летний водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.
Известия 05:35