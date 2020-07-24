Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
Discover24 вчера в 05:01
Общество
В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб
Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени.
ТАСС 01:00
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G8
Глава германского МИДа Хайко Маас заявил, что восстановление "большой восьмерки" с участием Москвы невозможно из-за войны в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.
Газета.Ru 02:27
Политика
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета вчера в 19:51
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
RT на русском 01:30
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС 25 июля в 13:47
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Армия и оружие
Дрозденко: Захват Курильских островов Японией займет не более 6 дней
В результате быстрого нападения Япония может заполучить Курильские острова меньше чем через неделю.
Территория новостей вчера в 00:03
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
Новая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" завершает испытания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 05:02
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Здоровье
В Хакасии спад распространения коронавируса подтвердили официально
Коэффициент распространения инфекции за 5 дней колеблется в пределах 0,8 – 0,6. Оперативный штаб правительства занимается возобновлением оказания плановой медпомощи.
Новая Хакасия.Online 01:40
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Шоу-бизнес
Анна Седокова выложила пикантное фото, сделанное Янисом Тиммой
Анна Седокова выложила пикантное фото, сделанное Янисом Тиммой Анна Седокова продемонстрировала фигуру в купальнике.
Экспресс газета 01:34
Экономика
Больше всего в Алтайском крае зарабатывают в транспортной отрасли
По итогам пяти месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 28282 руб. Она увеличилась на 7,5% (в реальном выражении – на 4,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Алтайская правда 01:40
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
РБК 25 июля в 22:49
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней
Вперёд (г. Батайск) 01:30
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00