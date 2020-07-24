Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC

В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили.