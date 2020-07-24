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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.рувчера в 05:30
Rambler News Service

ЦБ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

Rambler News Serviceвчера в 02:10
Газета.Ru

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ruвчера в 03:43
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАССвчера в 02:16
Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Интерфаксвчера в 01:42
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБКвчера в 05:26
Известия

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известиявчера в 01:56
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В Ростовской области из роддома похищен новорождённый

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорождённый ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
В Ростовской области из роддома похищен новорождённый
RT на русском07:05
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Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC

В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили.
Cyber.sports.ruвчера в 13:43
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В США представили план для практически невзлавымаемого интернета

На презентации в четверг, 23 июля официальные лица Министерства энергетики (DOE) опубликовали отчет, в котором изложена стратегия разработки национального квантового интернета, использующая законы квантовой механики для более безопасной передачи информации, чем в существующих сетях.
ГЛАС.RUвчера в 16:33
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США обвинили Россию в испытании оружия против спутников

«Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — привело РИА «Новости» цитату из заявления американского командования.
Телеканал 360°23 июля в 13:00
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Арустамян: «Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука

Известный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что итальянский футбольный клуб «Милан» готовит предложение московскому «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
RT на русском07:48
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Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК06:29
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