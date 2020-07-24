Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.рувчера в 05:30

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБКвчера в 05:26

ЦБ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

Rambler News Serviceвчера в 02:10

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАССвчера в 02:16

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Интерфаксвчера в 01:42

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русскомвчера в 02:16

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известиявчера в 01:56
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Здоровье

Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 23 июля в 12:05
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Srnsk 08:24
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Армия и оружие

«Красных линий нет». Что удерживает Турцию и Египет от войны в Ливии

Парламент Египта предоставил главе государства Абделю Фаттах ас-Сиси право использовать вооруженные силы в Ливии — Каир поддерживает генерала Хафтара, чья армия контролирует восточную часть страны.
РИА Новости вчера в 01:00
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«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра Руденко

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Руденко перешел в "Сочи" на правах аренды.
РИА Новости 08:18
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли

ТАСС 09:00
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Политика

В Хабаровске проходит очередная массовая акция

Прилетевших на акцию в Хабаровск членов общественной организации «Открытая Россия» и политолога Александра Кынева попытались посадить на карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Общество

Sony раздала деньги подписчикам PS Plus в честь юбилея сервиса

24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
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Здоровье

Где выявили 39 больных коронавирусом в Самарской области за сутки

9 новых пациентов выявлены из числа тех, кто контактировал с заболевшими ранее, 25 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Терра 06:36
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Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru 05:42
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Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Коммерсантъ вчера в 12:47
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Автоспорт

«Формула-1» отменила этапы в четырех странах

"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
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Общество

Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса

После появления вакцины поставить прививку от коронавируса в Москве можно будет бесплатно, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 15:19
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Футбол

Тренер «Милана» Пиоли хочет заполучить Алексея Миранчука

Вести.Ru 08:13
Армия и оружие

Жарихин: Киев хулиганит, чтобы Россия не выдержала

Своим хулиганством Киев хочет спровоцировать Россию на опрометчивые шаги, чтобы обвинить в срыве минского процесса.
Недвижимость.RU 04:45
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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Игры

TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры

В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru 23 июля в 12:02
Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
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Религия

Отец Сергий объявил, что захваченный монастырь не принадлежит РПЦ

ИА Красная Весна 05:43
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Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
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