Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

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За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

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ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

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Rambler News Service02:10

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16
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В ходе учений ВДВ под Рязанью впервые десантировали БМД-4 с экипажем

Под Рязанью продолжаются учения ВДВ. Сегодня десантировали технику и впервые БМД-4. Эта машина десанта тяжелее своих предшественниц.
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В шутере «Anthem 2.0» бои между игроками будут не особо важны

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Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен решением министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера о запрете использования флагов армии конфедератов на национальных военных объектах.
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Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
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Фондовый рынок США продолжил падение на открытии торгов

Нью-Йорк, США, 24 июля 2020, 17:01 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 24 июля со снижения всех основных индексов на 0,5 — 1,5%.
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Если ампутация совершена выше колена, то используется значительно более сложный протез, который будет выполнять функцию сразу двух суставов ноги.
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Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
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Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
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Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21

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Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
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В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

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Давид Жвания, который был депутатом Верховной Рады и в 2014 году выступал советником Порошенко, опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в котором рассказал о тех, кто инициировал Евромайдан.
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Армия и оружие

ВМФ России в 2025–2026 годах получит фрегаты с гиперзвуковым оружием

Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев» построят для Военно-морского флота РФ в 2025–2026 годах.
Вечерняя Москва 22 июля в 21:51
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
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Ульяновского шеф-повара оштрафовали за пикетирование с меню в руках

В Ульяновске напротив областного правительства шеф-повар одного из городских ресторанов Сергей Павлов провел одиночное пикетирование, пишет «7х7».
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Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

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В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
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Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости вчера в 06:57
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Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2

В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.
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Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро

Всего «Реал» намерен в нынешнем году заработать на трансферном рынке 180 миллионов евро.
Советский спорт 18:59
Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
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Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
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Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике

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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
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