Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 15:23
Армия и оружие
В ходе учений ВДВ под Рязанью впервые десантировали БМД-4 с экипажем
Под Рязанью продолжаются учения ВДВ. Сегодня десантировали технику и впервые БМД-4. Эта машина десанта тяжелее своих предшественниц.
ГТРК Ока 10:33
Киберспорт
В шутере «Anthem 2.0» бои между игроками будут не особо важны
На вопросы аудитории о PvP Дейли ответил расплывчато, однако подтвердил, что сражения между игроками не являются приоритетом в разработке.
Ридус 16:58
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Армия и оружие
CNN: Трамп осудил решение главы Пентагона о запрете использования флага конфедератов
Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен решением министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера о запрете использования флагов армии конфедератов на национальных военных объектах.
ТАСС 19:34
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение на открытии торгов
Нью-Йорк, США, 24 июля 2020, 17:01 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 24 июля со снижения всех основных индексов на 0,5 — 1,5%.
REGNUM 10:01
Общество
В Хабаровске прошел четырнадцатый митинг в поддержку Фургала
Daily Storm 07:48
Наука
Обходить препятствия научили протез ноги с коленом
Если ампутация совершена выше колена, то используется значительно более сложный протез, который будет выполнять функцию сразу двух суставов ноги.
ToDay News Ufa 15:59
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Гаджеты
Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21
Деловое.ТВ 13:17
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
РИА Новости 07:34
Политика
Изобличены организаторы Евромайдана
Давид Жвания, который был депутатом Верховной Рады и в 2014 году выступал советником Порошенко, опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в котором рассказал о тех, кто инициировал Евромайдан.
Цензуры.Нет 12:17
Армия и оружие
ВМФ России в 2025–2026 годах получит фрегаты с гиперзвуковым оружием
Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев» построят для Военно-морского флота РФ в 2025–2026 годах.
Вечерняя Москва 22 июля в 21:51
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Общество
Ульяновского шеф-повара оштрафовали за пикетирование с меню в руках
В Ульяновске напротив областного правительства шеф-повар одного из городских ресторанов Сергей Павлов провел одиночное пикетирование, пишет «7х7».
Собеседник 08:04
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Evo-rus.com 07:57
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости вчера в 06:57
Киберспорт
Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2
В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.
Dota2.ru 19:53
Футбол
Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро
Всего «Реал» намерен в нынешнем году заработать на трансферном рынке 180 миллионов евро.
Советский спорт 18:59
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Футбол
«Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
Вести.Ru 10:45
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56