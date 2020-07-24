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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
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Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.рувчера в 05:30
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБКвчера в 05:26
Rambler News Service

ЦБ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

Rambler News Serviceвчера в 02:10
Национальная служба новостей

«Народный банк» лишился лицензии

Национальная служба новостейвчера в 01:49
Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Интерфаксвчера в 01:42
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАССвчера в 02:16
Известия

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известиявчера в 01:56

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс06:51
8,1K

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
RT на русском11:43
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости22 июля в 05:56
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
51

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости08:33
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«Лестер Сити» — «МЮ». Прогноз: Рашфорд и Марсьяль займут место Варди в Лиге чемпионов

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ» Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.
Чемпионат13:15

Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»

Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
ИА Красная Веснавчера в 15:06

На Украине вновь не смогли поднять затонувший танкер Delfi

Одесса, Украина, 25 июля 2020, 08:55 — REGNUM Повторная попытка поднять затонувший у берегов Одессы танкер Delfi опять завершилась неудачно, написал 24 июля глава Одесской областной администрации Максим Куцый на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM01:55

ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.
РИА Новостивчера в 06:37
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Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд

Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ru08:32