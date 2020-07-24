Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Российская газета 13:00
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Политика
В МИД Азербайджана опровергли информацию о наборе украинских наемников
Сообщение о вербовке украинских наемников для участия в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана опровергла глава управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева 25 июля, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
ИА Красная Весна 13:30
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Киберспорт
Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
CyberSport.ru вчера в 01:58
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Футбол
Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Политика
Аналитик Юшков назвал выгодных РФ потенциальных покупателей энергии с БелАЭС
Аналитик Игорь Юшков рассказал, кто может стать потенциальным покупателем энергии с Белорусской АЭС (БелАЭС).
Политическая Экспертиза 11:50
Происшествия
В Курской области при крушении погиб пилот легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, погиб пилот.
ТАСС 12:23
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Происшествия
Суд арестовал троих участников драки в московском кафе
Кузьминский суд Москвы арестовал троих участников массовой драки в кафе, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 13:26
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Дегтярев рассказал о поручении Путина в Хабаровском крае
ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону, пишет «КП».
Smolnarod.ru 09:45
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 23 июля в 12:05
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM 10:04
Футбол
«Крылья Советов» объявили об уходе Талалева с поста главного тренера
Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера в связи с переходом его другой клуб.
Вести.Ru 13:55
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Шоу-бизнес
Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак
В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru вчера в 19:58
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Общество
Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 06:44
Общество
ПФР сообщил об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, некоторым категориям российских граждан теперь полагается доплата к пенсии в размере двух тысяч восьмисот сорока рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com вчера в 01:17