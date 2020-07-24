Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

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Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ruвчера в 03:43
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Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования

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Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
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В МИД Азербайджана опровергли информацию о наборе украинских наемников

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Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»

Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия

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"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
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Аналитик Юшков назвал выгодных РФ потенциальных покупателей энергии с БелАЭС

Аналитик Игорь Юшков рассказал, кто может стать потенциальным покупателем энергии с Белорусской АЭС (БелАЭС).
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В Курской области при крушении погиб пилот легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, погиб пилот.
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
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Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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«Крылья Советов» объявили об уходе Талалева с поста главного тренера

Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера в связи с переходом его другой клуб.
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Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

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Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак

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Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

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