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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
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РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБКвчера в 05:26
Rambler News Service

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Serviceвчера в 03:41
Газета.Ru

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ruвчера в 03:43
Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфаксвчера в 03:32
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАССвчера в 02:16
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.рувчера в 05:30
Известия

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известиявчера в 01:56

Роскосмос сообщил о проблемах при стыковке грузового корабля с МКС

Процесс стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" с Международной космической станцией (МКС), состоявшийся 23 июля, изучают специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Роскосмос сообщил о проблемах при стыковке грузового корабля с МКС
Газета.Ruвчера в 13:59
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Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг
Известиявчера в 16:06
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Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБКвчера в 11:50
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Бензема рассмешила похвала президента французской федерации футбола

После скандала с шантажом Матьё Вальбуэна пятилетней давности Карим был отлучен от сборной Франции, и глава федерации пообещал, что больше его не допустит в главную команду страны.
Евро-футбол.рувчера в 14:22

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания23 июля в 08:55
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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