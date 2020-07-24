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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
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Гарант

Информация Банка России от 24 июля 2020 г. «Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБЦА»

Гарант06:29
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30
Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32
RT на русском

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС02:16
Известия

ЦБ отозвал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Известия03:08
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Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:00
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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости06:07
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости05:26
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