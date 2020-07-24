Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
RT на русском 04:08
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
ТАСС 05:17
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news 22 июля в 17:49
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
Российская газета вчера в 04:02
Армия и оружие
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США.
Piter.tv 03:13
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.
RT на русском 01:28
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Как стало известно из текста переписки, Илон Маск уговаривал Херд согласиться на круглосуточную охрану.
Live24 04:25
Общество
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
Общество
Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге
В Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с коронавирусом, а власти постепенно отменяют ограничительные меры.
РБК 05:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Технологии
WhatsApp добавит функцию привязанных устройств
Функция Linked Devices позволит использовать один аккаунт мессенджера одновременно на четырех разных устройствах.
Инфо24 05:13
Происшествия
Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена
Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.
REGNUM 04:07
Здоровье
Клещи покусали 706 жителей Саратовской области
В Саратовской области на 23 июля 706 местных жителей, среди которых 233 ребенка, обратились к медикам за помощью из-за укусов клещей.
Новости Саратова 04:56
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Футбол
Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»
Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразило тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России.
РБК спорт 02:51
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует выходные посвятить поездке по региону.
Коммерсантъ 03:22
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском вчера в 14:04
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Футбол
«Челси» согласовал с Хаверцом контракт с зарплатой 8 млн евро в год
Как сообщил в твиттере журналист Николо Скира, соглашение между лондонцами и 21-летним немцем будет подписано на 5 лет, а зарплата игрока составит 8 млн евро в год плюс бонусы.
Sport24.ru 00:21
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Здоровье
Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств
Основные трудности с приобретением лекарственных препаратов связаны с нехваткой денежных средств на покупку, а также с отсутствием необходимых препаратов в аптечной сети.
Evo-rus.com 01:52
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Футбол
Дом Фабиньо ограбили, когда он отмечал чемпионство с «Ливерпулем»
Дом ограбили, когда в нем никого не было. Фабиньо в это время отмечал чемпионство с «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 02:39