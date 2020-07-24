Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

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ТАССвчера в 02:16

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

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В Москве ночью произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
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Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
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Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

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В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
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Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

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Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

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В детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке Кемеровской области была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
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Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым

Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.
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Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
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«Зенит» вышел на разминку в траурных повязках в память о фанате

На разминку перед финалом Олимп-Кубка России петербургский «Зенит» вышел в траурных повязках в память об ушедшем из жизни фанате Алексее Утове.
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Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани

В Казани задержали главу уральского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Екатерину Петрову.
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ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
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В Башкирии число пациентов с пневмонией выросло почти на 100

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