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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
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Гарант

Информация Банка России от 24 июля 2020 г. «Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБЦА»

Гарант06:29
Известия

ЦБ отозвал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Известия03:08
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30
Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32
RT на русском

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС02:16
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске

Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости05:05
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ruвчера в 16:13
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В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing

Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости17:01

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

В заявлении говорилось, что оружие способно уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км). Глава Космического командования ВВС Джон Реймонд заявил, что в связи с испытанием России ракет прямого перехвата угрозы для США и союзников «реальны, серьезны и возрастают».
РБКвчера в 15:47
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