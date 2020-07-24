Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
В МИД России рассказали о сроках запуска авиасообщения с Турцией
В российском МИД рассказали о сроках запуска авиасообщения с Турцией, прерванного в связи с ограничениями на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Политика
Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске
Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:19
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Происшествия
Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери
В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад.
РБК 02:37
Авто
В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили вчера в 00:07
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Технологии
В Интернет выложили данные о 600 тыс. пользователях Avito и «Юлы»
В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
Долг.рф 02:43
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
В Роскачестве дали рекомендации, как правильно выбрать мороженое
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое и не ошибиться. Советы опубликованы на сайте организации.
Город342 03:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:20
Наука
Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
Американские специалисты разработали протокол «прицельной инкубации снов», который позволяет не только фиксировать данные сна, но и задавать ему определенную тематику.
МедиаПоток 00:58
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии
В России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии.
Lenta.ru 05:08
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Шоу-бизнес
Бэби-бум в «Доме 2»: сразу пять участниц реалити-шоу забеременели
Недавно выяснилось, что сразу пять участниц телепроекта находятся в интересном положении. Такое за всю историю шоу произошло в первый раз.
Киноафиша России 04:12
Футбол
«Ювентус» уступил «Удинезе» в 35-м туре Серии А
RT на русском вчера в 15:41
Экономика
Смольный договорился о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам
"Санкт-Петербург заключил дополнительное соглашение с Министерством здравоохранения России о предоставлении городскому бюджету дополнительного транша на сумму 1,2 млрд рублей из средств федерального бюджета", — сказано в комментарии пресс-службы Смольного.
DP.RU 05:24
Политика
Глава правительства Болгарии объявил об отставке четырех министров
Глава правительства Болгарии Бойко Борисов отправил в отставку министра финансов Владислава Горанова, министра экономики Эмила Караниколова, министра внутренних дел Младена Маринова и министра туризма Николину Ангелкову, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 05:24
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news 04:56
Здоровье
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Политика
Совфед назначил Подносову заместителем председателя Верховного суда РФ
Сенаторы назначили Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
REGNUM 03:19
Общество
Эрдоган прибыл в Айя-Софию, где пройдет первый за 86 лет намаз
РИА Новости 05:36
Происшествия
ЧП. Охранник краснодарской больницы пообещал «сломать голову» пациенту
До драки дело не дошло, хотя сотрудник ЧОП, как видно на сделанной записи, настойчиво призывал пациента выяснить отношения на кулаках.
Вести.Ru 04:46
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55