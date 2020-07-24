Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

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