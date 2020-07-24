Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Информация Банка России от 24 июля 2020 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Народный банк"

Гарант05:43

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС02:16

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30

ЦБ отозвал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Известия03:08
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Политика

В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Политика

Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

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REGNUM 05:53
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Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России.
REGNUM 22 июля в 04:00
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 03:35
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Общество

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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Армия и оружие

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

РБК вчера в 15:47
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Политика

Песков назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока — 2»

Москва, 24 июля 2020, 12:58 — REGNUM Если США примут новые санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2», то Россия с партнерами выстроит стратегию по завершению строительства.
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Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием

Польша обеспокоена "нашпигованностью" Калининграда оружием.
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Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа

Как стало известно из текста переписки, Илон Маск уговаривал Херд согласиться на круглосуточную охрану.
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«Коммерсант»: КПРФ в Архангельске меняет место губернатора на Совфед

По информации «Коммерсанта», в обмен на места в Совфеде системная оппозиция не выставляет в этих регионах своих кандидатов против действующих губернаторов.
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Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
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Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 12 тысяч

На 24 июля в Ростовской области число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 12 тысяч — коварный вирус выявлен у 12 020 человек.
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На Украине расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его семилетнего сына, сообщает портал «Українські Новини».
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«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто

Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
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Авто

ГАЗ получит заем в 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT» в Нижнем

АиФ Нижний Новгород вчера в 11:47
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Политика

ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
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Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
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Происшествия

Толпа людей в Казахстане требовала выдать подозреваемого в педофилии

Караганда, Казахстан, 24 июля 2020, 10:33 — REGNUM Десятки жителей Сатпаева в Карагандинской области Казахстана потребовали выдать мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
REGNUM 03:33
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Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
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Авто

Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника X7

BMW Group представляет BMW X7 в исполнении Dark Shadow Edition с эксклюзивным дизайном и обширным набором опций.
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В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
Lenta.ru 04:25
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Шеф-повара в Ульяновске задержали за пикет с меню

В Ульяновске полиция задержала шеф-повара местного ресторана, который вышел к зданию облправительства с буклетом меню своего заведения.
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Происшествия

В Севастополе за сутки выявлено шесть случаев коронавируса

Всего в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 312 человек, выздоровел 251, шестеро умерли.
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Шоу-бизнес

Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины

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МИД рассказал о перспективах возобновления авиасообщения с Турцией

Полноценное авиасообщение с Турцией может начаться до конца лета, заявили в пятницу в МИД России.
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Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву.
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Из-за COVID-19 отложены премьеры сиквелов «Тихого места» и «Топ Гана»

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