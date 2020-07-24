Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Политика
Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии
Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
Политика
Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Москва, 24 июля 2020, 12:53 — REGNUM Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа.
REGNUM 05:53
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России.
REGNUM 22 июля в 04:00
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Политика
Песков назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока — 2»
Москва, 24 июля 2020, 12:58 — REGNUM Если США примут новые санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2», то Россия с партнерами выстроит стратегию по завершению строительства.
REGNUM 05:58
Армия и оружие
Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием
Польша обеспокоена "нашпигованностью" Калининграда оружием.
Piter.tv 04:01
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Как стало известно из текста переписки, Илон Маск уговаривал Херд согласиться на круглосуточную охрану.
Live24 04:25
Политика
«Коммерсант»: КПРФ в Архангельске меняет место губернатора на Совфед
По информации «Коммерсанта», в обмен на места в Совфеде системная оппозиция не выставляет в этих регионах своих кандидатов против действующих губернаторов.
Двина Сегодня 05:13
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 12 тысяч
На 24 июля в Ростовской области число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 12 тысяч — коварный вирус выявлен у 12 020 человек.
Kursk.com 04:21
Происшествия
На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына
На Украине расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его семилетнего сына, сообщает портал «Українські Новини».
Lenta.ru 05:44
Происшествия
В Башкирии в реке обнаружили тело 10-летней девочки
Уфа, 24 июля 2020, 10:56 — REGNUM Тело пропавшей пять дней назад десятилетней девочки обнаружили в Башкирии.
REGNUM 03:56
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
Авто
ГАЗ получит заем в 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT» в Нижнем
АиФ Нижний Новгород вчера в 11:47
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Происшествия
Толпа людей в Казахстане требовала выдать подозреваемого в педофилии
Караганда, Казахстан, 24 июля 2020, 10:33 — REGNUM Десятки жителей Сатпаева в Карагандинской области Казахстана потребовали выдать мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
REGNUM 03:33
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Авто
Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника X7
BMW Group представляет BMW X7 в исполнении Dark Shadow Edition с эксклюзивным дизайном и обширным набором опций.
Тарантас Ньюс 04:04
Общество
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
Lenta.ru 04:25
Общество
Шеф-повара в Ульяновске задержали за пикет с меню
В Ульяновске полиция задержала шеф-повара местного ресторана, который вышел к зданию облправительства с буклетом меню своего заведения.
Московский Комсомолец 04:49
Происшествия
В Севастополе за сутки выявлено шесть случаев коронавируса
Всего в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 312 человек, выздоровел 251, шестеро умерли.
Вести.Севастополь 05:30
Шоу-бизнес
Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины
Территория новостей 04:50
Политика
МИД рассказал о перспективах возобновления авиасообщения с Турцией
Полноценное авиасообщение с Турцией может начаться до конца лета, заявили в пятницу в МИД России.
Российская газета 05:39
Политика
Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву.
РБК 05:49
Кино
Из-за COVID-19 отложены премьеры сиквелов «Тихого места» и «Топ Гана»
Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 "Довод", новый фильм Кристофера Нолана после ряда переносов даты премьеры ее лишился вовсе, как и "Мулан" - игровой ремейк мультфильма от Disney.
Российская газета 04:38