Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
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Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
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