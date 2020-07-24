На юге Казахстана задержали более 80 человек за участие в беспорядках

Полиция задержала в Туркестанской области Казахстана более 80 человек, которые откликнулись на распространявшиеся в социальных сетях после драки в одном из сел региона призывы к беспорядкам, сообщил в пятницу заместитель акима (главы) области Сакен Калкаманов.