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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
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РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у четырех банков

ТАСС02:16
Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32
RT на русском

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16
Газета.Ru

Центробанк отозвал лицензии еще у двух банков

Газета.Ru03:43
Rambler News Service

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Service03:41
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На юге Казахстана задержали более 80 человек за участие в беспорядках

Полиция задержала в Туркестанской области Казахстана более 80 человек, которые откликнулись на распространявшиеся в социальных сетях после драки в одном из сел региона призывы к беспорядкам, сообщил в пятницу заместитель акима (главы) области Сакен Калкаманов.
На юге Казахстана задержали более 80 человек за участие в беспорядках
РИА Новости04:38
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Участники рынка АПК хотят договориться о правилах перевозок

Участники рынка АПК хотят договориться о правилах перевозок Крупные игроки агропромышленного рынка разработали меморандум по противодействию перевозке сельхозпродукции автотранспортом с перегрузом, которая дает возможность недобросовестным компаниям экономить на логистике, мешает конкуренции и тормозит развитие рынка.
Коммерсантъ18:04
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«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов

Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспрессвчера в 06:25
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