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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.рувчера в 05:30
Известия

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известиявчера в 01:56
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАССвчера в 02:16
Национальная служба новостей

«Народный банк» лишился лицензии

Национальная служба новостейвчера в 01:49
Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Интерфаксвчера в 01:42
Rambler News Service

ЦБ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

Rambler News Serviceвчера в 02:10
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБКвчера в 05:26

СК завел еще два дела о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет завел еще два уголовных дела на жителей Перми и Кемерово после того, как они опубликовали фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк", рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Газета.Ru05:58
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Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины.
Lenta.ru05:48
4

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС01:57
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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