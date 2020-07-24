Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Смотрите также
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
В Москве полиция задержала ещё девятерых участников массовой драки
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
ЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
Подробнее о событии