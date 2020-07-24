Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Политика
ЦИК Чувашии проверяет подписные листы пяти кандидатов на пост главы
Представление документов в ЦИК Чувашии Cap.ru Олег Николаев Cap.ru Первым подписные листы предоставил в региональный ЦИК врио главы Чувашии Олег Николаев, который баллотируется как самовыдвиженец, но получил поддержку от трёх партий: "Единой России", "Родины" и родной для него "Справедливой России".
REGNUM 00:51
Здоровье
Олег Николаев вручил Алле Самойловой памятную медаль «100-летие образования Чувашской автономной области»
Глава региона поблагодарил Аллу Самойлову за содействие в разработке программы и вручил памятную медаль «100-летие образования Чувашской автономной области».
Знамя труда (г. Ядрин) 25 июля в 07:40
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение Ишаева в растрате 7,5 млн рублей
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате средств представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю, фигурантом которого является бывший губернатор этого региона Виктор Ишаев.
Евразия Daily 23 июля в 20:13
Армия и оружие
Новый командующий возглавил Сибирский округ войск нацгвардии РФ
VN.RU 24 июля в 05:09
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 25 июля в 12:14
Общество
Выплату до 24 тысяч рублей выплатит ПФР некоторым категориям россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые россияне смогут получить выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР).
ToDay News Ufa вчера в 13:16
Армия и оружие
Эксперт рассказал, чем опасны для НАТО провокации у белорусских границ
Военный эксперт Владимир Винокуров объяснил, какими будут последствия от провокационных действий НАТО на границе Белоруссии.
Территория новостей 25 июля в 09:05
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты летом и осенью 2020 года
Помощь стали получать россияне старше 75 лет.
Evo-rus.com 01:21
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Энергетика
Планы Европы по переходу на водородное топливо могут помешать окупаемости СП-2
По расчетам специалистов проект смог бы окупиться через 10 лет, однако намерения европейских стран по замещению газа водородом могут помешать планам аналитиков.
Экономика сегодня вчера в 10:17
Кино
Вышел трейлер комедийного сериала с Саймоном Пеггом и Ником Фростом
Афиша Daily 24 июля в 05:35
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 25 июля в 17:23
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия вчера в 16:44
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Экономика
Курс биткойна преодолел психологический барьер в $10 тыс
Курс биткойна впервые за лето преодолел отметку в $10 тыс. Информация размещена на портале Coinmarketcap по состоянию на 6:30 мск.
Московский Комсомолец 00:54
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 25 июля в 10:11
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова повеселилась на его дне рождения
26 июля Андрей Григорьев-Апполонов отметил 50-летний юбилей. Важный день своей жизни певец провел в кругу самых близких.
StarHit.ru вчера в 23:00
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье
Олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого нашли мертвым в Московской области, передает ТАСС в субботу, 25 июля, со ссылкой на поисковый волонтерский отряд «Лиза Алерт».
Вечерняя Москва 25 июля в 04:14
Общество
Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии
Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки.
Известия вчера в 18:25
Происшествия
В США женщина напала в парке на семейную пару без масок
Жительница Сан-Диего в США в одном из парков города напала с перцовым баллончиком на семейную пару.
Аргументы недели 00:50
Игры
Представлен Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest
ГЛАС.RU 25 июля в 11:40
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 25 июля в 03:42
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
Главу уральского Transparency International задержали в Казани
Главу уральского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Екатерину Петрову задержали в Казани.
ФедералПресс 25 июля в 13:01
Футбол
ЦСКА опережает «Спартак» в борьбе за полузащитника «Уфы» Урунова
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может продолжить карьеру в ЦСКА.
Спорт день за днем вчера в 11:45
Происшествия
Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии
РИА Новости 00:02
Гаджеты
Электронная книга Xiaomi Mi EBook Reader прошла сертификацию
Согласно отчету организации Bluetooth Special Interest Group относительно сертификаций, она получит название Xiaomi Mi EBook Reader.
Актуальные Новости вчера в 07:48