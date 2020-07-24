Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Армия и оружие
Спецназ Азербайджана напал на армянский военный пост
В Минобороны Армении заявили, что спецназ Азербайджана предпринял атаку на боевой пост армянской армии.
ForPost 22 июля в 04:53
Общество
В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей
Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика
Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов в Портленде
Газета.Ru вчера в 04:55
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Футбол
Клопп не подтвердил уход Ловрена в «Зенит»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не дал конкретного ответа на вопрос о будущем защитника Деяна Ловрена.
Бомбардир.ру 04:50
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Общество
Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.
Газета.Ru 03:04
Наука
Электрическая паутина справилась с задачами настоящей
Мягкая робототехника основана на использовании мягких (то есть легко деформируемых) материалов — эта особенность обеспечивает роботам гибкость, облегчает их адаптацию к разным задачам (от моделирования водных существ до проведения хирургических операций) и повышает безопасность взаимодействия с людьми.
N+1 23 июля в 03:13
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Общество
Михаил Исаев ввел в Саратове режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил городского звена системы чрезвычайных ситуаций.
КП - Саратов 03:50
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com 01:32
Армия и оружие
Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля
Минобороны Сирии подтвердило удар Израиля по военным позициям в провинции Кунейтра.
Российская газета вчера в 18:44
Путешествия
Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе
Специалисты названы бюджетные направления для путешествий по России в августе.
Моя Москва.онлайн 03:52
Общество
В Омской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Омской области выявлено еще 108 новых случаев коронавируса.
Вечерний Омск. Неделя 04:44
Происшествия
Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
Смерть шестерых человек от коронавируса зарегистрировал оперштаб Новосибирской области за минувшие сутки.
Atas.info 02:03
Футбол
«Локомотив» заинтересован в услугах Кокорина
Vprognoze.ru 23 июля в 07:53
Экономика
Россиянам рассказали, что будет со ставками по вкладам и кредитам
Российские банки после снижения Центробанком ключевой ставки до исторического минимума в 4,25% понизят и проценты по депозитным вкладам.
URA.Ru вчера в 08:05
Авто
Opel снова вернулся в Россию, сумев продать за полгода лишь 59 моделей
Opel, который теперь принадлежит концерну PSA снова вернулся в Россию, но сумел продать в первом полугодии лишь 59 единиц своей продукции.
Picsnews.net 04:41
Происшествия
Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно
Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика
Катастрофу в США в ближайшее время спрогнозировал нобелевский лауреат
По заявлению журналиста Пола Кругмана из издания The New York Times, в ближайшее время США грозит глобальная катастрофа.
ToDay News Ufa 22 июля в 12:35
Футбол
«Зенит» вылетел в Екатеринбург на финал Кубка России
Днем 24 июля «Зенит» отправился в Екатеринбург, где в субботу пройдет финал Кубка России.
BetOn вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Навка поделилась желанием праздника под фото с Басковым
Российская фигуристка Татьяна Навка задумалась о том, чтобы устроить себе шумный праздник в честь дня рождения.
SM News вчера в 09:09
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт 23 июля в 14:13
Общество
Правительство РФ компенсирует часть стоимости жилья для семей с детьми
Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети.
Интерфакс вчера в 07:31
Происшествия
В Тюменской области зафиксирован 24 летальный случай от коронавируса
Новости Тюмени 72.ru 23 июля в 04:31