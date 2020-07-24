Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
Подробнее о событии
Гарант

Информация Банка России от 24 июля 2020 г. «Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБЦА»

Гарант06:29
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС02:16
Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32
RT на русском

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30
Известия

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известия01:56
Реклама
Реклама

В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу

Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба.
REGNUM07:49
1
Реклама

Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:00
10
Реклама

СКР заявил о почти двукратном росте числа уклонистов от службы в армии

«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — цитирует агентство пресс-релиз ведомства.
BFM.ru07:55
232
Реклама
Реклама
Реклама

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК22 июля в 09:53
46
Реклама
Реклама
Реклама