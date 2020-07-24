Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» в Санкт-Петербурге, также приостановлена деятельность московского банка «Народный банк», сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков

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