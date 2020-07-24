Экономика

ДождьДождьЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» в Санкт-Петербурге, также приостановлена деятельность московского банка «Народный банк», сообщается на сайте регулятора.
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За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Service03:41

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС02:16

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ru03:43

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известия01:56
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Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

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Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
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Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

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МонаВиста 12:02
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Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 июля, продлен до 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:35
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
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Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
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Происшествия

В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

РИА Новости вчера в 12:33
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Общество

Росавиация определила правила для россиян при возвращении из-за рубежа

Россияне перед вылетом на родину из-за рубежа должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале госуслуг, говорится в сообщении Росавиации.
BFM.ru 15:50
Общество

Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького

Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС 14:33
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
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Общество

С 25 июля разрешена работа ресторанов и кафе в Калининграде

«Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, однако не ограничивается работа их летних террас», - добавили в правительстве.
Каскад 12:00
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Политика

США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
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Музыка

Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
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Общество

В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

Коммерсантъ 03:22
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Армия и оружие

Российские вертолетоносцы станут плавучими штабами

Российские вертолетоносцы проекта 23900 — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» станут плавучими штабами.
Подмосковье Сегодня 18:13
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Происшествия

Иномарку искорежило на виадуке в Южно-Сахалинске

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Культура

Особое мнение: Виктор Шендерович

Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
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Космос

Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды

Российская газета вчера в 04:40
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Здоровье

Назван простой продукт, вызывающий смертельную гипертонию

Ранее был назван дешевый сок, снижающий шансы умереть от гипертонии.
Профиль 05:52
Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
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Шоу-бизнес

84-летняя Светлана Дружинина рассказала о секрете своей молодости

Дружинина отметила, что у нее есть куда более эффективные секреты сохранения молодости, которые не требуют помощи хирургов.
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Общество

Щеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья

Инна Щеглова утверждена на должность заместителя председателя Правительства Забайкалья.
ZAB.RU вчера в 20:31
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Политика

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов

Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия 03:18
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