Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Общество
Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга
Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео трансплантации ему костного мозга.
РИА Новости 11:02
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
Политика
Дегтярев впервые вышел к протестующим в Хабаровске
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.
РИА Новости 09:29
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Армия и оружие
В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
Вести.Севастополь 03:10
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
Piter.tv 24 июля в 07:43
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Sina: российский ответ SWIFT сделает санкции США бессмысленными
Авторы статьи считают, что российский ответ SWIFT сделает санкции США бессмысленными.
ПолитРоссия вчера в 07:06
Технологии
Сбой сервисов Garmin мог быть вызван атакой хакеров
Масштабный сбой сервисов в компании Garmin мог на самом деле являться атакой хакеров.
Live24 вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Футбол
Слуцкий высказался о «дебоше» Тарасова в самолете
Metaratings 09:45
Происшествия
Угроза взрыва в жилых домах в подмосковных Химках не подтвердилась
Говорит Москва 10:01
Спорт
Свищев ответил на слова Родченкова о бойкоте СССР Олимпиады-1984
Британское издание Mail On Sunday опубликовало выдержки из книги Родченкова, в которых, в частности, говорится о том, что сборная СССР на самом деле бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля, судно не пустили в порт Лос-Анджелеса, где проходила Олимпиада.
РИА Новости 09:59
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru 23 июля в 17:28
Футбол
Определился главный кандидат на пост наставника «Крыльев Советов»
Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола даст возможность игрокам выбрать нового капитана клуба.
Газета.Ru 10:49
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Происшествия
Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве
Московский Комсомолец 04:50
Общество
Синоптик рассказал о плавном возвращении Москвы в зону тепла
В воскресенье, 26 июля, в столице прошел атмосферный фронт и погода вновь стала хорошей.
Вечерняя Москва 08:41
Происшествия
В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес
Лолита Милявская планирует выйти замуж в шестой раз
Звезда недавно проговорилась, что планирует выйти замуж в шестой раз.
Дни24 09:44
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22