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Российская газета
Российская газета

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.В источнике
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РБК

ЦБ за день отозвал лицензии у двух банков

РБК02:11
Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32
RT на русском

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у четырех банков

ТАСС02:16
Газета.Ru

Центробанк отозвал лицензии еще у двух банков

Газета.Ru03:43
Rambler News Service

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Service03:41
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензию у Народного Банка

Банки.ру01:40

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости22 июля в 05:56
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