Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
RT на русском 04:08
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых.
Газета.Ru 07:13
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Экономика
Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 06:58
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
Блогер Настя Ивлеева может похвастаться идеальными формами, однако за время режима самоизоляции даже она набрала лишние килограммы, от которых сразу же после снятия ограничений начала избавляться.
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Экономика
Совет Федерации одобрил закон «О цифровых финансовых активах»
Закон «О цифровых финансовых активах» был одобрен на 487 заседании Совета Федерации. 22 июля документ был принят Госдумой в третьем чтении.
РБК 06:04
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Армия и оружие
Российская армия получит новый ракетный комплекс «Баргузин»
Инвест-Форсайт вчера в 05:41
Гаджеты
Samsung включит в линейку смартфонов Galaxy S21 три модели
Тематический сайт Sammobile, специализирующийся на публикациях о продукции Samsung, сообщили, что модельный ряд флагманских смартфонов Galaxy S в 2021 году будет включать три модели.
iXBT.com 06:31
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Происшествия
В шахте рудника «Маяк» в Норильске произошло подтопление
В результате остановки 8 насосов по откачке приточной воды на отметке минус 245 идет подтопление шахты.
ТАСС 08:24
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 07:30
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Общество
Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвестор 04:56
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
В Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.
RT на русском 09:03
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Армия и оружие
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.
Известия 08:11
Армия и оружие
РФ защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО
Власти Израиля полагают, что переброска техники в рамках соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию Армии обороны (ЦАХАЛ), которая действует в Сирии против иранских целей.
Что происходит вчера в 08:44
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Многочасовой сбой в работе всех служб сервиса Garmin Connect может быть связан с хакерской атакой, сообщает 24 июля 3DNews.
ИА Красная Весна 01:45
Шоу-бизнес
Психолог указала на ошибки Прилучного и Муцениеце после развода
Психолог Татьяна Власевская заявила, что актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце совершают огромные оплошности после того, как развелись.
CT news 08:32