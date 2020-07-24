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ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»

Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора. Он занимал 349-е место в банковской системе РФ. ЦБ заявил, что банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.В источнике
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Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32
Rambler News Service

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Service03:41
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у четырех банков

ТАСС02:16
РБК

ЦБ за день отозвал лицензии у двух банков

РБК02:11
Национальная служба новостей

«Народный банк» лишился лицензии

Национальная служба новостей01:49
RT на русском

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензию у Народного Банка

Банки.ру01:40
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия00:19
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В Госдуме назвали давлением призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал неприемлемым обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
RT на русском02:55
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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия22:28
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В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing

Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости17:01
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В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 307, до 22105, всего с начала пандемии умерли 719 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
РИА Новостивчера в 10:10
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Крым принял первый миллион туристов

Симферополь, 24 июля 2020, 09:41 — REGNUM Первый миллион отдыхающих приняла Республика Крым на 24 июля, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM02:41
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В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении человека

"Задержаны подозреваемые в жестоком избиении и насильном удержании молодого мужчины, которого увезли с заправки в Невском районе, удерживали в гараже и требовали деньги", - сказано в сообщении.
РИА Новости03:23
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РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
RT на русском21 июля в 04:34
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