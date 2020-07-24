Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Информация Банка России от 24 июля 2020 г. «Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБЦА»

Гарант06:29

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК05:26

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру05:30

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС02:16

ЦБ отозвал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Известия03:08
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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
318
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru 22 июля в 07:19
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Политика

Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии

Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
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Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
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Армия и оружие

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

РБК вчера в 15:47
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
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Происшествия

В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле

Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
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Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК 04:28
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН вчера в 15:29
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Происшествия

Экс-сотрудник Генпрокуратуры признал вину в насилии в отношении полицейского в Москве

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в применении насилия в отношении полицейского в Москве и просит суд рассмотреть его дело в особом порядке.
ТАСС 08:01
2
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
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Политика

Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
5
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
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Футбол

«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезоне

Напомним, что в прошлом сезоне «Алания» выступала в ПФЛ в зоне «Юг», чемпионат был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 07:27
Футбол

«Зенит» близок к покупке Ловрена у «Ливерпуля» — СМИ

Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 15:13 — REGNUM «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о переходе защитника Деяна Ловрена.
REGNUM 08:13
Космос

«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.
Mockva.ru вчера в 15:06
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Политика

Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая

Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
Экономика сегодня 05:50
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
Live24 вчера в 03:02
193
Здоровье

В Волгоградской области продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Волгоград, 24 июля 2020, 14:47 — REGNUM Ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса продлены в Волгоградской области.
REGNUM 07:47
15
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru 05:51
38
Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
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Экономика

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru 07:42
4
Политика

МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы

Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
368
Общество

Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
61
Общество

Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета 06:54
Футбол

«Локомотив» напомнил «Спартаку» об 1:18 в Лиге чемпионов

Пресс-служба «Локомотива» ответила «Спартаку» в твиттере, напомнив о лигочемпионских показателях команды Олега Романцева в сезоне-2002/03.
Metaratings 06:51
Политика

Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены

Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным еще не определена, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 24 июля.
Вечерняя Москва 07:40
Общество

СКР завершил расследование дела о клевете Навального на ветерана

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко.
Life.ru 07:20
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