Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Футбол
«Урал» объявил об уходе Погребняка
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.
RT на русском 04:09
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Религия
Патриарх Кирилл лишил сана захватившего монастырь опального священника
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — указано в заявлении.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
Общество
Член Совфеда Александров находится в тяжелом состоянии в больнице
«Наш коллега Алексей Александров в тяжелом состоянии в больнице», — заявила Нарусова.
REGNUM 03:08
Общество
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Экономика
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:09
Технологии
В WhatsApp появится функция привязки нескольких устройств
В популярном мессенджере WhatsApp в скором времени появятся новые функции.
АБН 04:05
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг
Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.
МК-Спорт вчера в 05:15
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Общество
В Чехии украинцев стали отправлять в специально созданные лагеря
Посольство Украины в Чехии уже подтвердило, что лагеря для заробитчан действительно существуют, но содержатся там не тысячи украинцев, а всего 170.
Евразия Daily 02:44
Происшествия
Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена
Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.
REGNUM 04:07
Финансы
Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже
Рубль показывает снижение к доллару и евро в начале торговой сессии на Московской бирже 24 июля.
Экономика сегодня 03:04
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Происшествия
Толпа людей в Казахстане требовала выдать подозреваемого в педофилии
Караганда, Казахстан, 24 июля 2020, 10:33 — REGNUM Десятки жителей Сатпаева в Карагандинской области Казахстана потребовали выдать мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
REGNUM 03:33
Экономика
РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
RT на русском 21 июля в 04:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года.
Lenta.ru вчера в 14:57
Общество
Количество умерших от коронавируса в России превысило 13 тысяч
Количество смертей за всё время превысило 13 тысяч — скончались 13 046 пациентов.
МордовМедиа 03:54
Путешествия
Аксенов оценил в 1 млн число туристов в Крыму после открытия сезона
С начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%.
РБК 04:16
Общество
Коронавирусом заболели еще 49 жителей Томской области
В пятницу, 24 июля, в Томской области зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один человек скончался.
НИА-Томск 04:08
Здоровье
248 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За сутки в Свердловской области выявили 248 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 03:49
Политика
США дали Китаю 72 часа на закрытие консульства в Хьюстоне
Ранее Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
Международная жизнь вчера в 05:25
Финансы
Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд
Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
АБН 22 июля в 06:25
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Происшествия
Российские моряки массово заразились коронавирусом в Пусане
Российские моряки массово заразились коронавирусом в южнокорейском Пусане. Инфицировано 32 человека, сообщает «Российская газета».
BFM.ru 03:56
Политика
В Госдуме назвали давлением призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал неприемлемым обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
RT на русском 02:55