Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruБанк России отозвал лицензии у двух банков

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» города Иваново. Приказ об этом появился на сайте регулятора. Как считает ЦБ, банк проводил нерыночные операции и нарушал «антиотмывочные» требования.
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Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант04:57

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

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РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru03:15
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