Экономика
Kazanfirst.ruБанк России отозвал лицензии у двух банков
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» города Иваново. Приказ об этом появился на сайте регулятора. Как считает ЦБ, банк проводил нерыночные операции и нарушал «антиотмывочные» требования.
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Политика
В Иркутской области представили врио главы региона Игоря Кобзева
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Калифорнийский пляж наводнили «рыбы-пенисы»
Калифорнийский пляж наводнили "рыбы-пенисы" - необычного вида черви, которых вынесло на берег из-за штормов.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Политика
Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции
Международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку систем С-400, а также против России — за помощь Сирии.
Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» нужно приобрести двух или трёх футболистов
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды Сульшера 24 очка.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Политика
Путин поручил перейти на электронные документы в медицине к 15 апреля
Президент России Владимир Путин поручил к 15 апреля 2020 года обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины.
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте
Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Шоу-бизнес
Андрей Губин вскоре вернется на сцену
Популярный российский певец Андрей Губин решил вернуться на сцену. Об этом в Instagram заявил его продюсер Тарас Вашинин.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Происшествия
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Общество
«Красный» код погодной опасности объявлен в турецкой Анталье
Главное управление метеорологии Антальи объявило "красный", наивысший уровень погодной опасности, это значит, что погодные катаклизмы могут нанести значительный ущерб инфраструктуре.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Политика
Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании и выразил уверенность, что развитие диалога двух стран отвечало бы интересам всего европейского континента.
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков показал повзрослевшую дочь в день ее рождения
12 декабря день рождения отмечает не только Сергей Светлаков, но и его дочь Анастасия.
Армия и оружие
В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету
Ранее сообщалось, что США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Крупный пожар на складе в Москве потушен
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Авто
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Политика
Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России
Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
Политика
МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже
Участники переговоров «нормандского саммита» в Париже переходили на повышенные тона.
Общество
Госдума отклонила законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
Государственная дума в пятницу, 13 декабря, отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.