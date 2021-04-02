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Российская газета

Банк России отозвал лицензию у Майкопбанка

Банк России отозвал лицензию у Майкопбанка, который занимал 321-е место в банковской системе по величине активов.В источнике

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Московская РНКО «РИБ» лишилась лицензии из-за нелегальных казино

Интерфакс02:57

Два российских банка лишились лицензии

Lenta.ru02:15

ЦБ РФ отозвал лицензию у двух банков и РНКО «РИБ»

ТАСС02:02

Центробанк за утро отозвал три банковские лицензии

РБК02:02

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:47

ЦБ отозвал лицензию у РНКО «РИБ»

Финмаркет02:31

Банк России отозвал лицензию у РНКО «РИБ»

ПРАЙМ02:05
Интересное

В Раде обвинили Россию в проблемах электроэнергетики на Украине

Россия разрушает энергетическую систему Украины за счет продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Рада».
РБК01:36