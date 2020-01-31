Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у Апабанка
Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
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Скоростной Катар: в Дохе стартует футбольный мини-турнир
В ближайшие выходные в Катаре стартует зимний турнир «Кубок Париматч Премьер». В этом году он получил международный формат.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
Футбол
«Барселона» разгромила «Леганес» в Кубке Испании
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СКА прервал победную серию «Авангарда»
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Здоровье
В Ленобласти создали штаб по борьбе с коронавирусом
В Ленобласти создали штаб, который проследит за тем, чтобы коронавирусная инфекция из Китая не смогла проникнуть на территорию региона.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости
Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
Происшествия
В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Политика
Владимир Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение об отрешении Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Здоровье
Портал mos.ru открыл запись на сдачу анализов
Услугу выбора даты и времени для сдачи анализов запустили на портале mos.ru. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Футбол
«Сельта» объявила о переходе Смолова
Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Гаджеты
В РФ начались продажи смартфона Nokia 7.2 с увеличенным объемом памяти
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Происшествия
В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП
Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Происшествия
В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»
20-летний житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.