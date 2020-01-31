Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у Апабанка

Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
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Центробанк отозвал лицензию у столичного «Апабанка»

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РБК01:12

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