с чего всё началось

Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.

Общество В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.

Энергетика «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

Происшествия Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание Круизный лайнер, заблокированный в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус, после разрешения санитарных властей высадит часть пассажиров и продолжит плавание в пятницу утром.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Политика Правительство Чувашии ушло в отставку Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.

Политика Трамп о торговой сделке: Закончу с Китаем, возьмусь за Европу Заявление о намерении активизировать торговые переговоры с Европой после заключения торгового соглашения с Китаем сделал Президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Айова, 31 января трансляцию выступления проводило американское телевидение Fox News.

Общество В России могут увеличить штрафы за превышение скорости Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Шоу-бизнес Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице в Instagram фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике.

Здоровье ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Гаджеты Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.

Баскетбол Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.