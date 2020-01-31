Экономика

ТАССТАССБанк России отозвал лицензию у Апабанка

Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается
, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
РБК00:38

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Центробанк отозвал лицензию у столичного «Апабанка»

Агентство Москва00:44

Банк России отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Москва 2401:10

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

ТАСС00:51

ЦБ отозвал лицензию у московского АПАбанка

РБК01:12

Центробанк отозвал лицензию у «Апабанка»

Комсомольская правда01:41

Центробанк отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Вечерняя Москва00:39

ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

Банки.ру00:35
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Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке

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Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
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Кино

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Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

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Происшествия

Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание

Круизный лайнер, заблокированный в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус, после разрешения санитарных властей высадит часть пассажиров и продолжит плавание в пятницу утром.
РИА Новости вчера в 22:29
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 02:58
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе

Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Вокруг ТВ вчера в 10:56
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
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Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области.
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Политика

Трамп о торговой сделке: Закончу с Китаем, возьмусь за Европу

Заявление о намерении активизировать торговые переговоры с Европой после заключения торгового соглашения с Китаем сделал Президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Айова, 31 января трансляцию выступления проводило американское телевидение Fox News.
Красная весна 02:42
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Газета.Ru 01:51
Политика

«Сделка века» поможет Трампу и Нетаньяху, а главное — России

Достаточно упомянуть, что Дональд Трамп анонсировал "сделку века" в Вашингтоне в присутствии Биньямина Нетаньяху, а представители Палестины на церемонии отсутствовали.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 01:55
Футбол

Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили» из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию на две недели. В их число попало производство Apple, которое находится в КНР.
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Экономика

Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут

Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
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Культура

Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»

Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
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Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Политика

Последний день Великобритании в ЕС: Brexit произойдет ночью

Напомним, в июне 2016 года в стране прошел референдум по Brexit. За выход страны из состава ЕС проголосовали 52% британцев.
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Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru вчера в 12:40
Гаджеты

Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки

Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.
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В продажу поступят билеты на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона

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Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

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Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
ProstoProSport вчера в 13:22
Политика

Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса

"Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.
РИА Новости 01:12
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