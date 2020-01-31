Экономика
ТАССБанк России отозвал лицензию у Апабанка
Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
В сообщении регулятора указывается, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.РБК00:38
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Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке
Общество
В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах
Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
Кино
Другая Капитан Марвел и Один на Земле: кадры из удалённых сцен фильмов Marvel
В ноябре 2019-го в продажу поступил сборник всех фильмов Marvel под названием Infinity Box Saga.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Происшествия
Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание
Круизный лайнер, заблокированный в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус, после разрешения санитарных властей высадит часть пассажиров и продолжит плавание в пятницу утром.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе
Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
Происшествия
Взрыв прогремел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области.
Политика
Трамп о торговой сделке: Закончу с Китаем, возьмусь за Европу
Заявление о намерении активизировать торговые переговоры с Европой после заключения торгового соглашения с Китаем сделал Президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Айова, 31 января трансляцию выступления проводило американское телевидение Fox News.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Политика
«Сделка века» поможет Трампу и Нетаньяху, а главное — России
Достаточно упомянуть, что Дональд Трамп анонсировал "сделку века" в Вашингтоне в присутствии Биньямина Нетаньяху, а представители Палестины на церемонии отсутствовали.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Футбол
Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике
Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице в Instagram фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике.
Общество
Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили» из-за коронавируса
Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию на две недели. В их число попало производство Apple, которое находится в КНР.
Экономика
Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут
Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Здоровье
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Политика
Последний день Великобритании в ЕС: Brexit произойдет ночью
Напомним, в июне 2016 года в стране прошел референдум по Brexit. За выход страны из состава ЕС проголосовали 52% британцев.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой работе
Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Гаджеты
Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки
Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.
Единоборства
В продажу поступят билеты на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
Баскетбол
Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
Футбол
Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
Политика
Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса
"Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.