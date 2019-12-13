Экономика
REGNUMБанк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург).
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Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Футбол
РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
Происшествия
Крупный пожар произошел на юге Москвы
Пожарные подтвердили, что горит складское здание. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Политика
В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить Минские соглашения
Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Политика
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Спорт
Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
Женская сборная России по гандболу проиграла команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 32:33.
Авто
Kia показала новый фирменный логотип
Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Происшествия
Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания
В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Общество
Росстат отчитался о естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здоровье
В Твери успешно провели первую процедуру кордоцентеза
Тверские специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге и уже на прошлой неделе успешно провели первую процедуру в нашем регионе.
Технологии
«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx
В компании уточнили, что считают, что права на Nginx принадлежат компании "Рамблеру", так как его разработкой с начала 2000х годов в рамках трудовых отношений занимался Игорь Сысоев.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Шоу-бизнес
У Шарлиз Терон случился модный провал на красной дорожке
Шарлиз Терон редко ошибается с выбором наряда для появлений на публике, но накануне у неё случился модный провал на красной дорожке.
Политика
МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса
Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Политика
Германия призвала не вводить санкции против «Северного потока-2»
Германия призвала сенат США не утверждать бюджет, в который заложены санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2».
Футбол
Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Общество
Декларации по «амнистии капитала» получили полную неприкосновенность
Закон, уточняющий неприкосновенность деклараций, поданных в рамках программы «амнистии капитала», Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погибли 6 человек
В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.
Кино
Авторы «Игры престолов» экранизируют графический роман «Лавкрафт»
Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс возьмутся за экранизацию графического романа «Лавкрафт».
Политика
Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе саммита Евросоюза объявил о продлении ограничительных мер в отношении России еще на полгод.
Общество
Названо число невыездных из России должников по алиментам
Как сообщало ИА REGNUM, число ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ увеличилось примерно до 24−25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.