Экономика

REGNUMREGNUMБанк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург).
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Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

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