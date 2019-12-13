Экономика

REGNUMREGNUMБанк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург).
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Неустановленные лица оставили «Невский» без копейки

Коммерсантъ11:59

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru13 декабря в 03:15

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант13 декабря в 04:57

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Политика

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».
Известия 08:18
Политика

Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Аргументы и Факты 12:07
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

Склад с пухом загорелся на площади 2,1 тысячи квадратных метра в Доволенском районе Новосибирской области, произошло обрушение кровли здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 12:09
Музыка

YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

Названа тройка самых популярных клипов десятилетия по просмотрам в Youtube.
ToDay News Ufa 01:39
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы частью Японии

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин расценил как угрозу суверенитету РФ призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
РИА Новости 12:41
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Пермскому краю.
РИА Новости 08:27
Происшествия

14 человек пострадали при аварии автобуса в Нижегородской области

«Водитель не рейсового автобуса, в котором находилось около 40 человек, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего перевернулся», — отметили ранее в правоохранительных органах.
Известия 09:30
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 03:49
Армия и оружие

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новости 11:41
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Tvoe-avto.com 07:26
Гаджеты

Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86

Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Игромания.ру 13 декабря в 02:16
Футбол

«Эспаньол» сыграл вничью с «Бетисом» в матче чемпионата Испании

"Эспаньол" сыграл на своем поле вничью с "Бетисом" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 12:24
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Космос

NASA показало «самую мощную ракету»

Хайтек+ 12 декабря в 01:27
Фигурное катание

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе

Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Sportbox.RU 11:17
Культура

Ушла из жизни актриса французской «новой волны» Анна Карина

Карина снималась у Лукино Висконти, Райнера Фассбиндера, Марты Месарош, Аньес Варды и продолжала работать с Годаром, как «Жить своей жизнью», «Альфавиль», «Безумный Пьеро».
Кубань 24 05:58
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Единоборства

Дацик проиграл поединок французскому кикбоксеру

Известия 12:43
Музыка

ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»

Газета.Ru 13:06
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Экономика

Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых.
РИА Новости 13 декабря в 10:55
Политика

ДНР предложила Украине новые участки для разведения сил в Донбассе

ДНР готова предложить Киеву новые участки для разведения сил на линии разграничения, заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Московский Комсомолец 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное