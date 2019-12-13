Экономика
REGNUMБанк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург).
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Футбол
Футболисты «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки
Игроки «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки клуба по решению главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Происшествия
Задержана еще одна фигурантка по делу экс-министра Михаила Абызова
В Москве в рамках расследования уголовного дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова задержана еще одна фигурантка.
Происшествия
Крупный пожар на складе в Москве потушен
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
В Иркутской области представили врио главы региона Игоря Кобзева
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Происшествия
Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Общество
Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Энергетика
Нефть и газ назвали угрозой будущему России
Долгое развитие технологий приведет к угрозе того, что в будущем энергетический сектор столкнется с рисками в долгосрочной перспективе.
Игры
Microsoft показала на видео консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft презентовала новую консоль Xbox Series X, которая появится в продаже в конце следующего года.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
Путин прибыл в Набережные Челны
Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Авто
Новая Kia Optima добралась до дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Общество
Олейник оценил финансовые запросы министра экономики Украины
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник возмущен заявлением министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, который пожаловался на маленькую зарплату Премия для дебила.
Армия и оружие
Оружие нужно Армении для мира: Пашинян о сдерживающей политике Еревана
Агрессивная политика ряда стран в регионе вынуждает Ереван вести сдерживающую политику.
Общество
Ошеломляющая Мелания Трамп в белом появилась на рождественском балу
Мелания Трамп появилась на балу конгресса в Белом доме. Первая леди США сопровождала супруга, Дональда Трампа.
Политика
В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Авто
Kia запатентовала новый фирменный логотип
Судя по патентным фото, новый логотип Kia будет выполнен с использованием двух базовых цветов - красного и чёрного.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Происшествия
Семья, погибшая на пожаре в Алтайском крае, была неблагополучной
Семья, погибшая на пожаре в Алтайском крае, была неблагополучной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную прокуратуру.
Экономика
Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
12.12.2019 Госдума приняла Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда.