Экономика
REGNUMБанк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург).
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Политика
Британские консерваторы получили большинство в парламенте
Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
Экономика
Российский рынок соли вырос до 5,2 млн тонн. Самый быстрорастущий бизнес – сына генпрокурора Чайки
Российский рынок соли по итогам января — сентября 2019 года вырос на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
Происшествия
Суд вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года, сообщает РИА Новости.
Общество
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный
Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР
Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
Экономика
Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей
До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия».
Политика
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
Общество
России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Общество
Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Футбол
Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА
Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
Авто
«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-версию
Весной этого года компания Mitsubishi представила на рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.
Культура
Стоун верит Russia Today больше, чем американским СМИ — Симоньян
Эдвард Сноуден хотел служить Америке, бороться с терроризмом и верил правительству США.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».