Экономика

REGNUMREGNUMБанк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Кранбанк» занимал 204 место в банковской системе РФ. Как сообщало ИА REGNUM, с 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург).
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

ЦБ РФ отозвал лицензии у московской СК «Орбита»

Интерфакс02:03

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

Банк России отозвал лицензию у страховой компании «Орбита»

ПРАЙМ02:22

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском01:24
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Госдума вернула курилки в аэропорты

Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Вести.Ru вчера в 06:23
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Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
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Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

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Российская газета 01:29
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Политика

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
ТАСС 00:03
Экономика

Российский рынок соли вырос до 5,2 млн тонн. Самый быстрорастущий бизнес – сына генпрокурора Чайки

Российский рынок соли по итогам января — сентября 2019 года вырос на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн.
БИЗНЕС Online 02:20
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Русская Планета вчера в 13:34
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
CyberSport.ru вчера в 22:01
Происшествия

Суд вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года, сообщает РИА Новости.
RT на русском 10 декабря в 05:36
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
РИА Новости вчера в 22:54
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
ИА Новороссия 01:39
Экономика

Нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей

До 2024 года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации Минфина, с которой 12 декабря ознакомились «Известия».
Известия вчера в 13:00
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Газета.Ru 02:07
Политика

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
РЕН ТВ вчера в 16:17
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Общество

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Известия 02:26
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ вчера в 05:43
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 11 декабря в 10:06
Футбол

Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
РИА Новости вчера в 23:11
Авто

«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-версию

Весной этого года компания Mitsubishi представила на рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.
Новые автомобили вчера в 22:54
Культура

Стоун верит Russia Today больше, чем американским СМИ — Симоньян

Эдвард Сноуден хотел служить Америке, бороться с терроризмом и верил правительству США.
SM News 02:23
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Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва 11 декабря в 14:43
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